第四度爆戀情　珠妍同GD親密自拍短片曝光

韓國天團Big Bang的30歲隊長G-Dragon（GD）與女團After School出身的32歲女星珠妍曾三度傳出緋聞，但一直沒有正面回應戀情，而女方昨日在社交網上載與正在服役的GD影的自拍片，令戀情再次浮上水面，片中二人同影相App扮鹿，期間二人向鏡頭嘟嘴撒嬌，相當可愛。珠妍其後秒刪影片，未知是否錯手上載，不過影片已在網上瘋傳。



而對於二人再次傳拍拖，珠妍所屬的Mystic事務所就指因為是珠妍的私生活，他們很難確認，至於GD所屬的YG事務所就未有作出回應。而不少GD粉絲在珠妍的Instagram留言鬧爆，指珠妍是故意上載親密短片博人注意。至於珠妍的粉絲組織就發文支持珠妍：「在合適的時期，與喜歡的人約定終身，不是非常正常和值得被祝福的事嗎？不要在意世間的目光，為了自己而幸福地交往，這是粉絲們的心願。」



GD與珠妍早於前年10月底便出拍拖，當時二人親密地玩手機配音App的短片曝光，雙方事務所都稱二人是好友關係，至同年11月上旬，又有網民發現二人早於一年前，差不多時間上傳身在同一餐廳、在夏威夷酒店及玩高空吊傘的照片，不過二人均否認戀情，而韓媒去年1月1日就公開二人約會的照片，但兩人的事務所僅表示正在確認，最後並沒有作出回應。