天堂與地獄！香港導演作品入圍影史最佳最差重拍片

美國報章《USA TODAY》與財經網站《24/7 Wall Street》 最近統計電影網上資料庫IMDb及影評網Rotten Tomatoes的用戶評分選出影史最佳同最差重拍電影排行榜。結果有兩部由香港導演執導的電影入圍最佳同最差重拍電影之一,堅係天堂與地獄之別!



由法國著名女星艾曼妞琵雅(Emmanuelle Béart)1986年主演的《恩怨情天》(Manon of the Spring)獲選為影史上最佳重拍電影。該片是重拍自1952年電影《瑪儂的復仇》。而由大導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導的美版《無間道》—《無間道風雲》(The Departed)打入最佳重拍電影第4位。此外,由陳嘉上執導、李連杰主演重拍《精武門》的《精武英雄》都打入最佳重拍電影之列排第22位。



至於最差重拍電影方面,重拍1975年《浴血滾球場》(Rollerball)的2002年新版獲選為最差重拍電影。而由彭氏兄弟2008年執導的首部荷里活片《無聲火2.0》(Bangkok Dangerous)亦榜上有名排最差重拍電影32位,影片由奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治及楊采妮合演。此外,全智賢於2009年主演的荷里活片《血戰新世紀》(Blood: The Last Vampire)亦有入圍排44位。