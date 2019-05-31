未係滿分新抱！鍾麗緹向奶奶揚言生第四胎

女星鍾麗緹（Christy）同老公張倫碩最近參加大陸真大騷《我最愛的女人們》，將不滿擺上枱，不過只係耍吓花槍啫！最新一集講到Christy要挑戰高空項目挑戰，就對老公同奶奶深情告白：「我們一起白頭到老，有很多地方可以體驗，我願意在你旁邊支持你，愛你。」。之後Christy仲向奶奶揚言話生第四胎添：「我希望我可以做更好的兒媳婦，如果滿分是十分，我現在做到九分吧，還差一分我就希望可以給你一個健康漂亮的孫子。」令喺廳內嘅奶奶聞言即刻笑到見牙唔見眼，而張倫碩就感動得眼紅紅！



事後，Christy表示：「我特別想看他當個暖爸爸，而且婆婆很開心，然後我先生會很開心。如果有屬於我們兩個的孩子，會更精彩！」而張倫碩就話：「她特別想跟我有孩子，她覺得有孩子對我來說是一個改變。我覺得現在我們家的這幾個孩子，跟我關係也特別好，沒有讓我覺得我生命裏多麼的孤單，或者缺失甚麼！」



而唔少網民一直對佢話要生第四個有意見，覺得佢48歲仲咁博命，只係因為愛情至上，又話佢係受奶奶壓力而要為張倫碩生仔！鐘麗緹接受訪問時就反擊：「我哪裏是傻子呢？人生最重要的是愛與被愛，愛給我很多力量、很多動力，可能是他們太理性了吧。其實他們不懂我真的很喜歡孩子，雖然我已經生了三個了，但我每天都做運動，我的生活習慣挺健康，所以再生一個孩子也挺好，希望大家別擔心我年紀大。」