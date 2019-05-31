粉絲擔心　SJ前預備成員姜俊英微博嗌想死

曾在韓國SM事務所做練習生、男團Super Junior（SJ）的前預備成員姜俊英，昨日深夜在微博寫下多條英文「遺書」：「我想死，我不想醒來，我對不起各位，真的很痛苦，再見。」、「我希望好日子會來臨，當我們再次見面的時候，謝謝你們，我很抱歉，我愛你們，我需要休息。」而姜俊英與SJ的前中國成員韓庚是好友，所以不少粉絲都在微博標註韓庚，希望韓庚能幫到他。



而其後姜俊英刪除之前的微博，並發文叫大家不要騷擾他：「不要再給我和我的朋友們打電話，也不要發訊息，拜託，抱歉！」、「就讓正在發生的一切都停止吧，晚安。」亦有網民指看到他最後一條微博內容是：「很抱歉讓你們為我擔心，我會咬緊牙關挺過去的，謝謝你們，我真的不是獨自一人，謝謝，謝謝你們。」其他他便將微博的文章全部刪除。



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