化身導遊！張惠雅帶家人遊西安睇兵馬俑

歌手張惠雅（Regen）以嘉賓主持身份到電台，與葉文輝（啤梨）和思敏主持節目，她表示上來講旅行：「啤梨搵我做節目講旅行，可能我係黐黐哋線嘅style，可以講番啲經歷。」啤梨亦大讚Regen膽識過人：「佢會做啲平常人唔會做嘅嘢。」



Regen透露6月頭將出發到西安一星期，然後可以在節目分享所見所聞，她笑言：「我會去睇兵馬俑，啲人話兵馬俑個個樣都唔同，所以我諗住去睇吓搵唔搵到自己個樣。」她表示會與家人同行，很開心可以做到家人的導遊：「記得8、9年前帶過屋企人去旅行，但搞到家姐喊，因為唔識安排行程，搞到佢好忟，又book埋啲motel，搞到我媽變樣，所以依家去過咁多旅行之後，有信心可以做到佢哋半個導遊。」



而講到她早前去尼泊爾與男駝夫「ball dum」的「霧水情緣」，Regen笑住自爆原來當時漏了內衣褲在當地：「之後我同家姐去番嗰度行山有搵返佢，點知原來『ball dum』上山幫我攞番條底褲，邊有男人咁好㗎？」她又笑言成功為對方介紹生意：「有人睇完我個post，真係去咗搵佢，仲話佢話好掛住我，所以原來我可以做埋中間人。」