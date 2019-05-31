10年冇簽唱片公司　梁詠琪正式加盟環球

歌手梁詠琪（Gigi）今日正式加盟環球唱片，於尖沙咀舉行《環球歷險記》記者招待會，甫開始身穿粉藍色斜肩、Bling Bling連身裙的Gigi以「灰姑娘」造型登場，擔任「說書人」打開序幕，接着由合唱團連唱出Gigi過往3首經典作品《某年仲夏》、《Today》及《花火》讓大家重溫。



與Eric Kwok互笠高帽



期後Gigi再次出場，分別獲白兔先生、着雨褸的半裸國王及鐵皮人送贈玻璃鞋、權杖及一顆紅心，象徵過往事業遇上的伯樂、家庭及Fans，意義深重，並趁機宣布推出新歌《再見灰姑娘》。監製舒文及Eric Kwok跟接上台，Gigi笑話未曾試過錄一首歌錄5日那麼長，又指因為舒文及Eric Kwok均是冇脾氣的人，故特意跟他們合作，舒文趁機「投訴」Gigi：「啱啱VO把聲係咪你？你錄音冇童話聲音。」令她爆笑！Gigi跟Eric Kwok又互笠高帽，互讚是對方的伯樂，Gigi說：「佢喺音樂上畀咗好多啟發我、自由度我，喺好耐之前就合作。」而Eric Kwok就大讚Gigi好神奇冇變：「把聲一模一樣，但依家仲靚，啱啱好，以前太瘦，我幫靚女錄音係肉緊啲。」



10年冇簽唱片公司



主持人問到Gigi為何加盟環球唱片？她坦言一切緣於去年跟環球合作一首陳百強的紀念歌：「覺得同佢哋喺宣傳上、傾音樂計劃上都好啱Key，自己有10年冇簽唱片公司，一直都係自己做好攰，想搵團隊幫手。」跟隨環球唱片董事總經理黃劍濤（Duncan）上台跟Gigi進行簽約儀式，配合故事主題，合約以巨型故事書呈上，更用權杖筆簽名。Duncan送上故事書及巨型蛋糕為加盟禮物，惟二人於切蛋糕時猶如一對新人，主持人都不禁笑話：「恭喜晒！祝一對新人喺音樂路上永結同心！」Gigi見一臉尷尬的Duncan都忍不住笑話：「畀紙巾Duncan抹汗，我就好似打開人生新一頁咁！」