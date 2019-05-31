拒再做公主！人母梁詠琪收起性感晒正能量

歌手梁詠琪（Gigi）於加盟環球唱片簽約儀式後受訪，講到以「灰姑娘」造型現身，她說：「個女做就啱，佢見到我呢條裙雙眼發光咁話靚。依家踏入咗人生另一階段，拒絕再做公主，所以先會有新歌《再見灰姑娘》，唔再做慘情歌主角，再推出嘅作品唔想再咁催淚，希望以童話故事做藍本，以成人嘅角度講故事，帶畀大家正能量、溫暖、希望，依家做人阿媽好適合呢個身份，依家小朋友啲故事有好多都好有哲學、哲理。」



Gigi表示囡囡Sofia都有聽過新歌，但歌評只是「好聽」：「小朋友講嘢好真，佢一聽就話認得媽媽把聲。」續透露今次跟環球唱片簽約三年：「當中包括一張專輯同10首廣東歌，簽公司係因為想有佢哋幫手兼顧幕後同宣傳，以前自己工作室搞好煩，有大團隊就煩少啲，自己又可以多番啲時間。」



錫住老公唔使晒肌



講到簽約儀式上找來半裸外藉Model扮演國王，暫時頂替老公Sergio身份，問到邊個「老公」較靚仔？Gigi打趣說：「（Model）大隻啲，靚冇得比。（唔搵正牌老公？）因為指定要唔着衫，覺得搵個本身已經有胸肌嘅男Model好啲，老公唔夠Fit就搵Model解決。（定孤寒唔想畀老公晒？）係錫住佢，唔使佢特登操練。」愛女深切的她亦考慮到囡囡有機會會見到合照，故最終決定讓男Model穿上透明雨褸示人，問到之後會收起性感？她坦言往後所發表的歌曲、電影主題都會過濾：「唔好畀佢覺得媽媽有重雙標準，會有混淆，所以啲太大膽嘅嘢都唔會做。」

