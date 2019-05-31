李彩華揚言下年先諗造人：有小朋友好困身

藝人李彩華（Rain）到電台接受訪問，表示近日在中山拍內地劇，做完訪問後便立即趕回當地拍劇。她表示與羅嘉良、高鈞賢一同拍關於澳門的劇，笑言此劇不用配音：「但我哋講普通話都會唔正，但導演就話咁就啱喇，就係要呢種感覺，覺得好搞笑。」她又謂劇中時間要橫跨20年，但不用扮老，靠髮型及服裝搭夠，但笑言有次拍劇要化老妝，更要同時飾演媽媽及女兒的角色：「有幕講阿媽死，要自己睇住自己死，都幾搞笑。」



下年先諗造人



她表示過幾日老公會到中山探班，而7月拍完此劇後會與老公、家人及朋友去旅行，但講到冇二人世界，她笑言：「Ok嘅，我哋可以旁若無人咁。」問到「造人」大計？她表示明年才計劃：「順其自然，唔想咁急，唔好咁大壓力，本來都想生，但又冇心理準備，唔想咁突然，同埋見到啲朋友有小朋友後好困身，而且生唔生到都係天意。」



下個目標買跑車



另外，講到老公早前送了150萬靚車給她，她表示因爲之前架車壞壞地：「成日有啲小問題，所以就同佢講，不過今次架車就大架啲，佢話我之前揸細車會飛，所以呢架大啲就唔可以飛。」但她笑言一直都好想買跑車：「呢個念頭都未打消，所以呢個係下個目標。」