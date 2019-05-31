節目親自報道性醜聞　原田龍二道歉認性慾強

48歲日本過氣男星原田龍二，被新一期雜誌《週刊文春》踢爆出他背住老婆，與女粉絲在郊外公園車震，並曾與多名女粉絲有一手，令他火速成為新聞人物，他今日便現身電視節目及記者會鞠躬道歉。



原田身穿西裝先在TOKOYO MX的午間直播節目亮相，親自做主持報告今日新聞頭條，其中一段就是自己的淫亂車震新聞，他在直播節目中鞠躬道歉，表示：「很抱歉造成這樣大的騷動。」節目完畢之後，隨即出席記者會，再次向傳媒鞠躬道歉。



原田表示已同老婆謝罪，自認是差勁的老公，對不起老婆和子女，原田承認子女曾傳電郵鬧爆他，友人更爆他回家時被老婆責罵，喝令他出門口，不過老婆未有向他提出離婚。原田又透露事件中涉及肉體關係的女子共2名，認曾問女子攞裸照，對受害女子被拖落水，令到對方不快表示歉意。他又表示對性醜聞感到羞恥，自認因為性慾強才做出醜事，有女記者問他怎樣控制性慾，他表示一定會作出忍耐控制。他自爆年青時，於結婚前與妻子拍拖10年，期間亦曾同其他女性有一手，有記者單刀直追問到是否鍾意車震，他回答: 「並非好鍾意。」但他表示要換過部車。



另外，有爆料指原田若到在外地拍戲，他會約女方在機場停車場、離寓所最近的車站附近車震，慳回不少開房錢，被不少女子人嫌他孤寒，一名和他發生過性關係的女子公開他的情慾短訊，原田寫上「給我你的照片」、「我想睇你的全裸」、「屁股睇起嚟好彈手」等鹹濕對話。



