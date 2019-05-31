網民留言打氣　李俞英發文：每日像活在地獄中

韓國女星李俞英前年10月經歷男友金柱赫車禍離世的傷痛，去年3月以電影《記得我》回歸，並在發布會上表示很想念男友。李俞英與男團Super Junior（SJ）成員崔始源的KBS劇集《各位國民》則於最近播畢，而李俞英今日在Instagram（ig）上載與女工作人員的合照，並寫道：「我想死，每天都像活在地獄一樣，好想逃出去。」而李俞英其後將文字刪除。



李俞英所屬事務所回應時指：「李俞英在社交網的內容是不小心上載錯的，她本人也對錯手發文感到很驚訝，立即刪除了文章，很抱歉令大家擔心。」雖然事務所指文章是因手誤而公開，但不少網民都大表擔心，紛紛在李俞英的ig留言打氣。



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