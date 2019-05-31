「灰甲」Yanny幫李尚正踩背勁梳乎

周星馳電影綠葉李尚正（阿正）最近孖住SuperGirls索女陳穎欣（Yanny）出征骨場，在網劇《向西聞記》新單元《骨與慾》中發展出一段荒誕畸戀。故事描述打工仔阿正初嘗揼骨滋味，對純純兔骨妹Yanny一見鍾情，之後他煮咕嚕肉及生炒骨追女仔，但肉的來源就惹來網民揣測，因為劇中阿正父親失蹤，而阿正母親就經常睇人體解剖書，事件耐人尋味。



Yanny扮有灰甲



Yanny首次扮骨妹亦首次同阿正合作，雖然她本身是「骨精」，曾跟按摩姐姐取經，但當她拍踩背的鏡頭時其實好也很尷尬：「係幾尷尬！因為我哋本身唔認識，第一次見佢就要赤腳，喺佢個背脊度踩來踩去，但我有整蠱佢，呃佢我有灰甲，唔知會唔會傳染到過濾性病毒，點知佢一啲都冇驚，所以我喺佢面前都係安安分分唔好搞咁多嘢，唔夠佢鬥。」Yanny指阿正份人非常好笑，思維不停跳，又會自度劇本，拍攝時令人充滿驚喜。



李尚正回味Yanny變Fans



阿正從來都係冷面笑匠，喜感自成一派，他承認確有受到星爺影響：「我自小冇受過演藝訓練，但好喜歡觀賞星爺啲影視作品，我每次鏡頭前表現都不自覺以星爺作藍本，sorry！」講到跟Yanny合作，他笑說：「我係佢fans，原底我最喜愛嘅女子組合SuperGirls中，我最迷Aka，因為腿好長，但依家同Yanny切磋印證後，發現佢都不遑多讓，值得一提係佢按摩手勢同腳法都恰到好處，令人回味，相信係傳說中嘅方法演技吧？依家我係佢Fans喇！Yanny姐我永遠支持您！」