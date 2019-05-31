無辜被傳吸毒　韓孝珠獲證實唔係女星A某

韓國SBS節目《想知道真相》早前披露男團Big Bang前成員勝利的夜店Burning Sun，於去年11月發生暴力事件前一天，有化妝品牌在夜店舉行VIP派對，同場有30多歲女星A某出席，夜店前職員指A某當日疑似吸毒而行為怪異，雙目充血及流了很多口水，有網民找到夜店社交網曾上載該化妝品的廣告，懷疑作為品牌代言人的32歲女星韓孝珠便是A某，雖然韓孝珠所屬事務所已立即否認，但有部分網民就認定韓孝珠是涉事女星。



而韓孝珠的代表律師今日公開SBS的答覆文件，證明節目中提到的女星A某並不是韓孝珠，代表律師指：「本法務代言人曾強烈澄清演員韓孝珠只是作為JM Solution的代言人，從來沒有去過夜店Burning Sun，亦沒有參加於2018年11月23日舉行的活動，但仍有人胡亂散播謠言，為了直接反駁，我們要求了SBS節目《想合作真相》的製作組確認真相，而在向製作組確認之後，已證實在5月4日當晚節目提及的A某並非韓孝珠。」代表律師指今後如有人刻意散播謠言或惡意誹謗，便繼續採取法律行動追究到底。

