400米高空說愛　張晉求婚蔡少芬放屁

動作影星張晉與老婆蔡少芬（Ada）及張媽媽參與大陸旅行真人騷《我最愛的女人們》錄影，在剛播出的第四集中，Ada豁出去挑戰「高空告白」，登上88層樓的上海金茂大廈體驗戶外空中漫步，在離地400米的高空向老公示愛！



剛開始步出戶外高空走道時，Ada真係嚇破膽，腳震震瘋狂大叫，不過很快就適應「堅離地」狀態，開始輕鬆地從高空欣賞上海景色，由於接受了高空告白任務，她感性地自拍：「老公，感謝你，我真的謝謝你在我生命中出現！原來站在那麼高說我愛你是很激動的，你讓我有兩個寶貝女兒，讓我有爸爸媽媽（老爺奶奶）的愛，謝謝你帶給我完美的家。」



從小生於單親家庭的Ada，一直認為幸福從未降臨在自己身上，直至遇到張晉後才擁有一個溫馨的家：「我是在比較現實家庭出生的，一個家沒有爸爸就是不完整，別人有的幸福，但可能不在我這裏，我長於單親家庭，尤其在小時候我其實不相信婚姻，因為我覺得婚姻沒有安全感，我也不相信有人會相愛一生一世，自從遇到你（張晉），世界就改變了。」



甘願和你一生一世



對於老婆的感性告白，鐵漢張晉也被感動得眼濕濕：「我是特別心痛她在單親家庭長大，其實這個對她的傷害應該是很大，我也謝謝你在我生命中出現，幸好認識了你，如果沒有遇到你，可能我沒有結婚，你改變得我最多是愛情觀念，可能自己有點花心，不會像現在那麼心甘情願肯定地說一生一世。」



今集節目笑中有淚，兩公婆除了感性告白，Ada分享求婚往事時竟自爆陳年瘀事：「那天我一開門，看見了心形蠟燭，然後他拿出了一束花跪在地下，我感動死了，他說『妳嫁不嫁給我？』我就發出了一個聲音『呠』（放屁聲）。」



當時Ada還以為這是兩公婆的小「屁」密，豈料現場原來還有一班朋友在場，她笑言：「一班朋友都在廚房叫『吖！你放屁了！』我的伴娘還說『好臭呀……好臭呀！』很搞笑，但是非常好的回憶，永遠都會記得我有一班朋友見證我們求婚過程。」