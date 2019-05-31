剝完又着！陳曉華限時晒背引仔𥄫

現年24歲的陳曉華（Hera），去年4月與歌手狄以達分手後，自稱單身的她早前表示恨拍拖，更希望找一個長情的男友。雖然Hera愛情未有着落，但事業則獲不少機會，最近更處女下海拍攝無綫新劇《網絡騙案》。



日前她在將軍澳出席活動後，獨自往港鐵站購票入閘，手持一個載有衣服大紙袋的她，進入車廂就座後，全程低頭撳電話。直至到達灣仔後，本來穿着黑色外套的她似乎行到標汗，熱到要除去外套，身材高挑的她，在人來人往的港鐵站內露出背面Deep V的小背心，打出半截白滑玉背，即時引起男途人眼望望。但走上大街後，她即披上外套，再繼續「低頭族」上身，過馬路時都只顧撳電話，似乎欠缺安全意識！



與男友人傾到口擘擘



她之後到附近餐廳會合兩名男女友人開餐，逗留個多小時埋單離開，Hera更已「變裝」，由穿牛仔褲換上前面開衩的白色半截裙襯黃色間條衫，她在街頭不停擺甫士，並由女友人充當攝影師，街拍一輪後，又與同行男友人研究相片，傾到口擘擘。一行人其後往中環行街，但都只是齋睇冇幫襯，閒逛了約一小時，Hera才與友人分道揚鑣。

