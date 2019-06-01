自誇勁過張學友遭雪藏　漢洋等足30年開騷

歌手漢洋假麥花臣場館舉行一連三場演唱會，獲黎瑞恩、陸詩韻等現身撐場，而梁漢文、張衞健、佘詩曼、姜皓文等好友則拍片支持。以全白西裝套裝登場的漢洋先帶來多首經典歌《紅色跑車》、《熱情的沙漠》及《不再猶豫》打開序幕，唱畢便熱情向觀眾打招呼：「等咗30年都係等呢啲聲！最鍾意企喺台上面，通常啲人都會讚好靚仔同好型，但你哋今日唔係睇靚仔，我自知唔係特別紅、多經典金曲，你哋係睇緊一個堅持咗一個夢想30年嘅人，同埋又畀我見吓朋友。」



於1989年的新秀歌唱比賽獲亞軍的漢洋，自認當年獲獎後變得自大：「當中有位評判羅文覺得我唱得好，收咗我做徒弟，更加覺得自己紅咗！」期後他獻唱師傅羅文的金曲Medley向他致敬，繼而自爆：「當時覺得好威、好巴閉，但之後就因為唔同原因入咗雪櫃，入咗雪櫃乜都做，例如地產、金融、Waiter，好鬼死辛苦、唔開心。」又自誇比得上歌神張學友，甚至更超班：「學友都唔係唱得好好，我後生過佢、靚仔過佢、身形又好過佢！基本上佢有嘅嘢我都有，佢冇嘅嘢我都有！」簡直語出驚人！漢洋「再接再厲」囂爆例出「十首眼紅金曲」自覺比原唱唱得更好，當中包括有羅文、李克勤、四大天王等的歌曲。



講到被雪後就去台灣出唱片，形容為第二次出道，再繼續誇下海口：「嗰時出親都係郭富城、林志穎，對自己嘅尊容都唔差！」然後便介紹當年的同路人張崇基、張崇德，三人合唱出《龍珠》。