宣布已婚做埋老竇　漢洋開騷拖囝囝合唱

於麥花臣場館舉行入行30周年演唱會的漢洋，全晚嘉賓「車輪轉」，他先後邀請譚嘉荃、特意從澳洲回港的老拍檔小雪、「新聞之花」陳嘉倩上台獻唱，更誠邀坐在觀眾席的黎瑞恩（小恩子）上台合唱《長流不息》，小恩子一上台就笑話：「個場好少人，冇乜掌聲！」又揶揄漢洋跳舞好尷尬似甩手操，全場爆笑！



至個唱尾聲階段，漢洋突然向觀眾投下「震撼彈」，落台走向觀眾席拖了一位與他貌似的小男孩Hin Hin上台，而漢洋更自稱「做人阿爸」，令全場極為震驚！意想不到一直自稱甚有女人緣、緋聞纏身的漢洋竟秘密榮升人夫兼人父！他帶仔上台時風騷笑問：「似唔似樣？」Hin Hin神回：「啱啱起身，平時10點就瞓，眼瞓就瞓㗎啦！」漢洋冇咁好氣話：「但你瞓咁耐？老竇開騷都瞓？」引全場哈哈大笑！隨後父子檔上陣，合唱《You raise me up》，漢洋更Sweet爆跪低拖住仔仔唱歌，見Hin Hin相當淡定，唱畢更獲觀眾拍手歡呼，漢洋護送仔仔回座位後再自爆：「呢個（仔）唔出聲㗎！仲有個㗎！嗰個好惡，唔敢掂，一掂就好似會一巴摑落嚟咁！成日話我冇拍拖，其實我同嗰位（太太）19歲到依家，佢係我第一位女朋友！」誓以行動打破多年來的緋聞「傳說」！最後漢洋再次落台同Fans邊握手邊唱出《朋友》，為首場個場畫上號句。