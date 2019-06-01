【最期待畫面】漢洋孖小雪合唱經典金曲

完成首場演唱會的漢洋騷後大方跟家姐、哥哥及一對仔女合照，之後再與小雪一同受訪，講到他秘密榮升人夫兼人父，他笑言忘記結婚幾多年，而太太就繼續保持神秘沒有現身：「好細個就一齊，個女15歲、個仔10歲。（點解咁收收埋埋？）覺得係私人問題，唔係咁想講，亦冇需要講，自己又唔係當紅歌手。（但之前咁多緋聞都唔用結咗婚澄清？）唔使㗎，一齊唱親就當係（女朋友），細個又唔想煩。（太太唔會唔開心？）從來都冇，細細個就識，知我係咩人。」



老婆堅持低調唔見人



問到身邊可有朋友得悉已婚消息？漢洋坦言只得小雪及譚嘉荃（Amy）：「我對仔女同小雪對仔女差唔多年紀，我哋嘅下一代好夾。」續笑話難得開30周年演唱會，故揀選首場騷自爆：「依家唔講幾時講？（仔女會捧足3場？）淨係會嚟一日，因為佢哋要考試。（之後兩場太太代替？）唔會，佢唔想曝光後唔方便。（小雪見過太太？）得Amy見過。」講到囝囝Hin Hin於台上表現淡定，問到之後可會合唱出歌？漢洋斬釘截鐵表示不會：「佢哋都唔鍾意做呢行，今次都係貪玩問佢上唔上台唱歌，佢話好，之後就各自練歌。」



囡囡唔係身邊小雪爆喊



至於問到小雪跟漢洋重聚合唱經典曲《其實我介意》心情如何？她透露有意繼續發展歌唱事業：「今次返香港係最長時間兩個星期，十幾年都未試過一個人返香港，一落機返到酒店唔慣冇咗個女喺身邊忍唔住喊，又瞓唔到，之後安排咗去錄《流行經典50年》，依家啲仔女大個咗輕鬆啲，冇以前咁辛苦。」