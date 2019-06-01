爆紅成勢推新書　今田美櫻夢想攞奧斯卡獎

日本上位女星今田美櫻去年主演日劇《花樣男子》續集《花過天晴~花男Next Season》及《3年A班─從現在起大家都人質》等大受歡迎，短短一年火速上位。昨晚播映的旅遊訪問節目《Another Sky》，便追蹤她到家鄉福岡和那霸，追訪成名後的感受。



重溫首次拍廣告場地



首先，美櫻重遊福岡舊地包括首次拍廣告的場地，坐當地的摩天輪，以及常到的美容院，又歎當地美食原隻墨魚魚生等，之後到沖繩那霸遊船河。美櫻在訪問中表示中三那年已決定向藝能界發展，但父母希望她讀大學，後來終游說父母讓她完成心願。對於未來願望，她希望嘗試不同類型角色，擴闊自己，並許下願望，能得到大家好評及獲獎肯定，更夢想能獲奧斯卡獎項。而美容院最後將她以往拍下的相片給美櫻重溫，她邊看邊感動落淚。



食住個勢推新書



而美櫻的首本寫真集《生命力》於2018年11月推出，多年來5度重印，現已賣過3萬5,000本。今年再下一城推出style book寫真書教扮靚，親自策劃和設計這本128頁力作，目前書名未定，發售日期定於7月18日。寫真集充滿時尚感，收錄了很多從未公開照片，當中有百分百的私人物品，還有第一次公開自己的衣着配搭，拍攝地點選在洛杉磯。



練好國語為中國發展鋪路



今田美櫻未來前途無限，去年3月第一次簽廣告合約，一年間廣告合約已增加至9個，目前有4個廣告正在洽談，若果成事的話，她便有機會成為新廣告女王。另外，金田美櫻亦會說中文，她已考獲國語2級檢定，為赴中國發展鋪路，而今田美櫻亦曾表示希望到中國發展。