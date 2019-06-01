執二攤又有咩唔好？臨時拉夫隨時爆紅！

藝人黃心穎累街坊，搞到劇集《法證先鋒IV》及《牛下女高音》重拍，其中《法證先鋒IV》嘅角色亦已落實由湯洛雯頂上，其實以往都有唔少藝人因為「執二攤」，而得到意想不到嘅好結果，甚至問鼎視帝視后！



宣萱



藝人宣萱喺2016年重返無綫，拍攝劇集《不懂撒嬌的女人》，憑「Mall姐」一角喺《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》榮獲「最喜愛TVB女主角」，其實有傳「Mall姐」一角原本屬意鄧萃雯飾演，不過宣荁就坦言唔介意「執二攤」，表示只要角色啱做就ok。



李佳芯



藝人李佳芯（Ali）除咗係「小三專業戶」仲甚有「二奶命」，事關佢參演嘅《律政強人》、《與諜同謀》及《BB來了》都係後來頂上，其中岑麗香因為陪屋企人而辭演《BB來了》，帶挈Ali「冷手執個熱煎堆」，憑角色人氣急升，更於《萬千星輝頒獎典禮2018》勇奪首個「最佳女主角」殊榮。



馮盈盈



港姐冠軍馮盈盈除咗因為出位言論火速上位，首次正式拍攝劇集《果欄中的江湖大嫂》，更憑「小狼女」一角廣受好評，更因而獲得《萬千星輝頒獎典禮2018》嘅「飛躍進步女藝員」獎項，而馮盈盈曾經接受訪問時，就承認原本「小狼女」一角由劉佩玥參演，後因角色調動先「臨危受命」。



陳家樂



藝人陳家樂出道多年一直浮浮沉沉，直年2017年藝人鄭俊弘因為檔期問題，未能參演劇集《逆緣》，其「冷凍人爺爺」一角就改由陳家樂頂上，而佢亦不負眾望，成功憑此角入屋彈起，「鹹魚翻生」！



陳展鵬 袁偉豪



無綫劇集《城寨英雄》大受歡迎，一眾演員於《萬千星輝頒獎典禮2016》橫掃多個獎項，其中憑「拳佬」勇奪視帝的陳展鵬，原來係接替因籌備婚事而辭演嘅羅仲謙，至於獲得「最受歡迎電視男角色」嘅「牙佬」袁偉豪，亦有指角色原先屬意由沈震軒演出。



朱千雪



港姐朱千雪於劇集《EU超時任務》首次擔任女一即大獲好評，她與男一王浩信的組合，更分別於《萬千星輝頒獎典禮2016》及《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》勇奪「最受歡迎劇集搭檔」及「最喜愛TVB螢幕情侶」獎項，但其實朱千雪嘅角色本來由胡杏兒飾演，但當時胡杏兒因續約問題，而拒演劇集「錯失良機」。



吳謹言



香港有唔少「執二攤」藝人，而內地代表就有去年憑宮廷劇《延禧攻略》「魏瓔珞」一角，紅遍中港台嘅女星吳瑾言，事關劇集製作人于正就爆料指，原本「魏瓔珞」係由內地女星楊蓉飾演，但後來對方推演，最後先改由吳謹言頂上。

