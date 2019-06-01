鍾意開戶外騷！Dear Jane玩幾首歌已經濕晒

樂隊Dear Jane到中環海濱出席戶外演出，在悶熱天氣下唱到大汗疊細汗。事後他們笑言幸好沒有下雨，又大讚戶外開騷很正：「氣氛好正，Band Show搭戶外就係Perfect！頭先唱3首歌都唔夠喉，如果我哋可以開個戶外騷就好啦！不過最好冬天搞，頭先我哋玩兩、三首歌已經濕晒。」講到現場有人造沙灘，但他們的打扮一點都不像沙灘Look，主音Tim笑言：「啲汗係用嚟配襯沙灘。（咁熱做咩唔除衫？）唔使啦。」



有咩未見過



他們表示喜歡去沙灘，現時的沙灘都愈來愈乾淨。講到外國有天體沙灘，問到他們可想去見識？在美國長大的Tim表示：「其實我以前細個住嘅附近有個，不過就未去過，有機會都想去望下。（同老婆楊洛婷一齊去？）係囉，見識吓。（你會唔會怕醜？）我估啲人唔怕醜嘅，大家都係人，有咩未見過。」Howie笑言：「我有少少想去，期待香港有個，如果有都想見識下。」他們笑言4個可以一齊去，Howie更忽發奇想笑言：「如果我哋喺天體沙灘開騷又會點呢？台上台下都玩成一片。」