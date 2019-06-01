飛足楊明兩次　高海寧：佢阿媽好憎我

藝人高海寧（高Ling）、楊明、林秀怡、湯洛雯等，下午到葵芳出席劇集《婚姻合伙人》結局篇宣傳，已離巢的監製潘嘉德特別到場為一班演員打氣，場面熱鬧。



跳大媽舞



高Ling與楊明齊齊受訪時，她坦言感到不捨，而楊明則笑指二人已投入另一新劇《網絡騙案》的演出，可謂「日對夜對」。談到早前偕同《網》劇母親馬海倫拍了一場「大媽舞」戲，楊明笑謂：「睇落好簡單，但公司出動咗4位舞蹈員及排舞師，好彩我唔使跳咋，演員員記劇本可以，但記舞步好難。」



幫手解圍



高Ling於《網》劇再與楊明演一對，她自爆：「兩劇都講我飛楊明，所以佢兩位阿媽都好心憎我。」而現實生活中，近日屢與音樂人鄧智偉傳婚訊的她，卻信心十足指自己很受長輩歡迎：「我幾得人鍾意㗎。（第二日可以同奶奶一齊住？）可以呀，孝順好重要，係我擇偶條件之一。（未來奶奶鍾意你？）好多長輩都鍾意我㗎！」楊明在旁即「出手相助，為高Ling解圍：「女友（莊思明）父母已經當咗我係半邊仔。（你媽咪錫思明？）對我衰都錫佢！」



劇透慎入



高Ling否認計劃明年下嫁男友。當被問到會效法黃翠如蕭正楠秘婚後再宣布？她坦言：「唔知，要同另一半有共識，但佢哋好sweet。」據悉，《婚》劇結局篇會交代黃德斌盛怒下強姦高Ling再掀起高潮，而一眾演員最終大團圓結局。