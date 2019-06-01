同吳若希互片！一姐菊梓喬用歌名神回

歌手菊梓喬（Hana）出席歌迷會3周年聚會，招待逾百粉絲參與，席間Hana獻唱3首大碟歌曲，笑言感覺如8月尾演唱會前奏，問到賣飛情況，Hana表示銷售情況不俗，但由於體力未能應付，故應不會加場。



談到近日與師姐吳若希互片，連粉絲聚會也揀埋同日舉行，Hana表示昨日才獲悉與師姐於同日分別舉行粉絲聚會，不過場地方面並非自己安排，問到報道會否影響與師姐感情？她說：「唔會，佢應該唔會放喺心上，大家粉絲都唔同。（粉絲網上罵戰喎！）每個人都有言論自由。（會唔會平息？）小朋友有啲火花都幾得意。」



霸氣一姐



談到她的歌曲比吳若希的歌曲點擊率高，Hana笑指只是巧合，認為數字不重要，只要歌曲質素好就滿足。有指今年樂壇仍是她的天下，Hana即以其歌曲《你就是天下》回應：「我有首歌《你就是天下》，但我並不是天下。（你多話吳若希一首歌？）我唔知人哋有幾多首歌，不過多謝公司畀好多唔同機會、鼓勵，我會畀心機唱歌，我一定Keep住Energy。」



想鎮宇做MV主角



對於外間亦把吳若希歌曲《我記得》與她的《鋼鐵有淚》MV亦作比較，Hana大讚對方的MV很好看：「我都鍾意有劇情，都想我第時嘅MV有戲做，等大家視覺上多啲享受，就算畀人圍毆同摑都Ok，亦希望可以喺MV自編、自導、自演。（男主角想邊個做？）希望係影帝吳鎮宇或者古天樂，就算過吓鏡都好呀！」