鄧兆尊到醫院探祥嫂：佢精神到識鬧我

74歲祥嫂（洪金梅）因之前有指在政府醫院的腫瘤科出入，見她神情憔悴，不過近日再傳她已入住私家醫院休養，之前祥嫂透過好友表示今次入院是因肺炎及發燒。今日下午4時，兒子鄧兆尊單拖到養和醫院出現，探望母親。問到祥嫂病情，兆尊稱是老人病。對入院及做手術之說？他謂：「佢係少少唔舒服，多痰。（因外傳佢有患癌症？） 如果係我就成日喺度啦。（話一班仔女搵腫瘤科醫生？）佢哋緊張，緊張就自然搵最熟嗰啲醫生，你知阿妹幾多朋友啦。」



問到知不知祥嫂幾時出院，他稱好快，大概一星期左右。至於進食和精神方面，他說：「佢精神呀！淨係叫我嚟睇佢都要我着得四正啲，你話精唔精神呀！」他謂：「最緊要精神鬧到人！（鬧唔鬧到你？）咁係鬧到啦。」他叫大家不用擔心，指祥嫂胃口好犀利，每3、4小時就食一次。 整豉油雞給母親食？他謂：「唔係我整，係阿妹整，我邊有咁叻，你睇佢食到豉油雞仲會有咩病呀咁簡單。」他指入院當然順道做埋身體檢查，醫生就要她休息瞓多點，老人家一入醫院就變得緊張，見到有儀器推入來，又會問，打針時，又會問是甚麼針，他都會叫祥嫂輕鬆點。



講到經此事，母子感情又大增？他謂：「不嬲都冇乜變過，不過就係佢嘅生活方式有佢鍾意嘅嘢，其實我電話冇改過，隨時可以打畀我都得，佢咪打畀我囉。」