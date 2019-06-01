被爆涉校園暴力　多藝@Berry Good發文反駁

韓國女團Berry Good成員多藝近日被爆曾在小學6年級時涉校園暴力，爆料者指她與其他朋友都被多藝欺凌，除了身體上的暴力之外，多藝亦用帶有性侮辱的成份的說話，令她們感到羞恥，多藝所屬的事務所當日否認多藝曾涉欺凌，而多藝昨晚就透過官方Twitter發表長文，親自回應涉校園暴力的傳聞。



多藝指幾天以來，每日都有上網看惡評、新聞和聲稱是受害人在討論區上載的文章，而且會反覆看10次以上，她提到網上兩名自稱是受害人的網民，並承認與其中一名網民曾經有過節：「在小六的時候，我讓聲稱是受害人的那位朋友有微小的爭執，當時我因為這件事而生氣，為了解決這件事，曾到她的家門要求她道歉，而這件事已經在上小學時解決及和好，絕對沒有單方面去欺負人的事。」多藝又強調從來沒有向對方施暴及用性侮辱的說話令對方難受。



對於另一名聲稱是受害者的網民，多藝指朋友的妹妹曾被該網民欺凌，該網民更曾對朋友的妹妹施暴及強搶金錢，而多藝的朋友當時因為看不過眼，曾與其他朋友一起去報復：「在打架的時候，我並不在現場，而這件事當時有人報警，校園暴力委員會亦有介入，而當時犯錯的朋友全部都有認錯及受罰。」多藝指當時她在學校的紀錄良好，後來因為父親做主意，要經常搬屋，才會經常轉校，多藝指聲稱是受害人的網民，並指有人不理真偽便公開討論事件，將會對散播虛假消息的人採取法律行動。