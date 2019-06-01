以前唔使爭一姐　吳若希：係最開心嘅時間

歌手吳若希（Jinny）於5月23日生日，今日獲歌迷會為她補祝生日，除了一眾歌迷外，老公何兆鴻及公司高層何哲圖（Herman）也有到場。Jinny笑言今日正好是國際兒童節，她與老公一早就出外買兒童節禮物給女兒，又買禮物送歌迷。問到粉絲對她有何表示？她說：「佢哋好乖，整咗個布嘅杯套同玻璃飲管，真係好sweet。因為我今年嘅生日願望係用少啲塑膠，我以前去過潛水，見過最靚嘅海底係咩樣，最近睇新聞好多海洋生物食咗塑膠死得好慘。（做咗媽咪之前，對環保特別重視？）係，我都唔知啲資源可以用到幾時，擔心個女將來會冇資源，所以想長線啲。」至於老公在她生日時送了甚麼？她稱在家食飯及送花，並大讚老公最近充當她的司機，接送她開工，非常甜蜜。



聽佛偈唔提負面嘢



對於她與同門師妹菊梓喬（Hana）同日舉行歌迷會活動，Jinny坦言事前並不知情：「我冇佢嘅schedule ，佢都冇我嘅。（你想爭番一姐？）如果爭一姐係個褒義詞，我覺得係好，但最慘爭一姐係貶義詞。我近期去咗慈山寺，聽咗佛偈，覺得幾好，應該要灌輸正面信息，如果唔係正面，就唔好提。我做嘢唔係滿足人哋，而係滿足自己，自己開心，以前生活為賺錢，要去please好多人，依家工作係為滿足自己。（以前做一姐唔開心？）以前氣氛好好多，冇咁多嘢傳，同我同期嘅胡鴻鈞、許廷鏗，大家一齊長大，就算大家講啲好mean嘅說話都只係笑咗佢。（因為你哋冇衝突？）佢哋都冇爭一哥，係我工作中最開心嘅時間。如果我知道我同Hana係同一日搞活，我會避開，因為覺得煩，唔想有咁多新聞，但我又知有新聞係好事，所以都好難取捨。而且都已經安排咗日子，冇得避。」



兩年前就失寵



對於其新歌的點擊不及Hana，Jinny稱不介意，她笑謂：「除咗首歌係我唱之外，我覺得就算個點擊都唔係好關我事，不過好開心係首歌嘅大綱我有份構思。」問到會否覺得老闆Herman偏心？她直言對方偏心：「佢以前成日約我食tea，依家就唔會，反而私下約我老公，佢同我老公都係姓何，所以friend啲，我係外姓人。」並笑謂自己兩年前已失寵。



Herman對於Jinny與Hana同日搞活動，他稱只是兩個歌迷會各自支持自己偶像，有指兩人爭一姐之位，他說：「冇，Hana個場地係我搵，因為要配合現場樂手，所以只得今日可以揀。（你連趕兩場？）都希望可以支持到佢哋兩個。（有冇偏心？）冇。（心目中邊個係一姐？）我哋冇分一唔一姐，鼓勵唔同歌手做好歌曲，令香港樂壇有多啲好音樂。」