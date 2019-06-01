升呢做業主！衛詩雅帶你去驗樓

唔少藝人默默耕耘努力賺錢，就係為咗買樓置業，而藝人衛詩雅（Michelle）入行逾10年，早前以780萬港元購入一個348呎一房單位，成功上車！近日就佢化身專業驗樓師上新屋，驗樓過程仲勁認真，每個細節都唔放過。



漏水＝漏走晒啲錢？



佢出發去驗樓就已經出師不利，一落車就話：「嚇死我，頭先撞車，好彩有安全帶，我喺公路撞車，又截唔到車，即刻打畀阿爸叫佢嚟接我。好彩有阿爸，世界上有咩好？就係只有爸爸好囉！」Michelle收樓之前做足功課，帶齊驗樓三寶有伸縮棍、Memo紙同筆。由於屋內幅牆油漆太簿，眼利嘅佢更見到牆上寫有數字「280」，佢突然無厘頭搞笑話：「咦！會唔會係神畀我嘅Signal？今期六合彩開咗未呀？」之後佢入到廁所，行入企缸閂埋玻璃門開花灑，點知一開門就見到門邊滲水，Michelle勁激動嗌三次「漏水」！更嬲爆話：「漏水即係冇錢囉，漏走晒我啲錢呀！」再貼上三張Memo紙提醒自己。



跟住行到廚房，Michelle自爆曾經試過屋企火燭，自此有陰影唔太開火煮食。當佢開雪櫃見到個製冰容器好似發現新大陸咁，再次發揮無厘頭本色：「即刻抵返呀呢個樓盤！為咗呢個容器而買呢個樓盤！」雖然驗樓過程有點瑕疵，但最後結果都令Michelle相當滿意，評級為「A級」。好多網民都好戥佢開心，入行咁耐終於有屬於自己嘅安樂窩。



三個月內狂接Job



東網聯絡上衛詩雅，佢話其實初期有啲失預算：「三個月內要畀240萬港元首期，我唔夠錢即刻打畀經理人要求佢幫我瘋狂接Job，跟住最終籌夠。咁大個女未試過銀行一蚊都拎唔到出嚟。（問父母借？）我人好硬頸，今次冇問過人借錢，原來有目標就可以做得到！（要幾錢裝修？）其實都唔使，愈平愈好，只係買啲傢俬可以入伙，咁啱經理人搬屋轉讓梳化畀我。（自住？）係呀，不過我唔會離開父母屋企，兩邊住。」





網民有話兒

Terxx Lexxx：恭喜晒，終於可以買到自己嘅一個安樂窩

Wxx Lxx Nx：衛詩雅發現新大陸，好搞笑

sauxxxx：恭喜晒做業主！繼續努力！

wxx t：佈置好新屋再拍多條片呀