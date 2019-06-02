「泰」解放！余思霆施吸睛大法狂晒33C

前華姐余思霆（Stitch）之前與無綫藝人朱敏瀚大方認愛，不過男方日前生日，她卻冇影，只得羅天宇與他慶生，原來Stitch去了泰國拍攝無綫節目《Ben Sir睇樓團》，同行的還有麥美恩與Ben Sir（歐陽偉豪）。問到出發前有否為男友慶祝？她笑言：「去泰國之前同佢食咗生日飯，仲送咗小禮物畀佢，因為想低調，所以冇Po相！」



玩得最癲



Stitch年輕貌美，上圍擁有33C的她，難得去到泰國當然不會吝嗇晒身材，工作之餘穿上三點式暢泳，享受泰國的陽光與海灘，只見身材均稱的她，相當惹火！不說不知，外表斯文、說話陰聲細氣的她，原來最愛潛水、滑水。她受訪時說：「去年夏天我都成日同啲朋友出海玩，次次玩得最癲嗰個就係我，比啲男仔玩得更癲！加上我有高級潛水牌，之前去台灣都成日潛水，好鍾意海。（今次有冇同麥美恩結伴同『游』？）佢好驚曬黑，係咁搽防曬，所以都冇落水。我本身黑底，曬一陣就黑，所以放棄咗，曬就曬啦！」



麥美恩變帶街



首次到泰國的Stitch相當喜歡當地：「呢個Trip好在有美恩同行，每日拍攝完收工，佢就帶我去行街，我想行邊買乜，同佢講聲都會帶我去，我真係太幸福嘞！」更笑言此行飲了一生人最多的椰青！