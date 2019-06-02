東方日報C1：楊冪劉愷威低調合體為囡囡慶生

去年驚爆離婚的劉愷威與楊冪，繼續共同照顧及撫養女兒「小糯米」，昨日是女兒5歲生日，兩人為慶祝而再度合體，大會下禁令不能讓場內照片曝光及要求賓客「封嘴」，但專程來港出席外孫女生日會的楊冪父親，在社交網上載生日會照片而洩密。



內地女星楊冪與藝人劉愷威於2014年拉埋天窗，同年6月誕下女兒「小糯米」，但兩人去年突然透過楊冪經理人公司發出聲明，指夫婦已簽署協議和平分手，驚爆結束婚姻關係，並提到會共同照顧撫養「小糯米」。最終「小糯米」留港生活及讀書，主力由劉愷威及爺爺劉丹與嫲嫲照顧。而心繫愛女的楊冪早前亦曾被拍得現身香港探女。



晒「筷子腳」被捕獲



昨日是「小糯米」的5歲生日，楊冪前日被捕獲從內地啟程出發到香港，為女兒的生日會作好準備。有網友晒出一輯她在兩名助理陪同下現身內地機場的相片，見她穿上黑色有帽衞衣及同色短褲，並戴上漁夫帽及口罩，只露出一雙眼睛，非常低調，但其招牌「筷子腳」依然難逃粉絲法眼，引來不少人舉起手機圍觀。楊冪亦禮貌地邊與粉絲們打招呼，邊步入貴賓候機區，盡顯親民。



離婚後的楊冪與劉愷威今次為愛女生日而合體，在香港一個私人會所打造盛大的童話式生日會，邀請至親好友出席。不過，大會下禁令不希望讓場內照片曝光及要求賓客「封嘴」，連平時對孫女暢所欲言的劉丹被問到今次生日會詳情，都未有回覆。據知，楊冪與劉愷威在場內偶有交談。今次悉心打造的「小糯米5歲生日會」以卡通為主題，全場以粉色布置為主，舞台以各種不同顏色的氣球作點綴，正中央砌出「小糯米」英文名「NOEMIE」的字樣，上面加上一個皇冠圖案，並以彩虹獨角獸的肖像為主要概念。生日會又準備不同卡通造型的蛋糕及糕點招待賓客，打造出童話式的夢幻感覺。



小春子Jasper獲邀出席



曾與劉愷威同屬一家演藝人公司、亦曾與楊冪合作電影《孤島驚魂》的陳小春，亦是獲邀出席生日會之列。遠道而來的楊冪父親在生日會上與陳小春的兒子Jasper拍攝不少合照，並上載社交網分享喜悅，連帶生日會的花絮相亦外洩！雖然未見「小糯米」蹤影，但他發文祝賀外孫女：「聽說這一大一小都挺火的，可能是長的都有點小壞吧！哈哈。兒童節快樂，我美麗的外孫女小糯米永遠是美麗的小公主。」生日會相片甫曝光，楊父立即將相關發文及圖片刪除。



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