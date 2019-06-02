收視超越《鬼怪》　《阿斯達》宋仲基強勢登場

韓星宋仲基、張東健、金智媛及金玉彬主演的2019年期待之作、tvN新劇《阿斯達年代記》昨晚首播，劇集亦會在Netflix同日跟播，每週更新兩集。昨晚講述人們為了得到月球的平原而發生戰爭的原因及契機，阿斯達的塞晨族（人類）族長山雄（金義聖飾）嘗試與雷安脫族（流藍色血的非人類）協商，但雙方談判決裂，為了佔有月球的平原，阿斯達部族與雷安脫展開追擊戰，而由妥坤（少年版由ONE飾演）就帶領阿斯達族人打敗雷安脫族。

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而本來為阿斯達族人擔任雷安脫語翻譯的阿薩勳（秋瓷炫飾），但後來卻發現自己被利用毒害雷安脫族，對人類的惡行感到失望，選擇了和雷安脫族的首長拉加茲（劉太旿飾）一起，她為拉加茲誕下混血兒子（宋仲基飾演的銀蟾），擁有紫色眼睛，被指為「會帶來大災難」的詛咒，阿薩勳在劉太旿死後獨自帶着兒子逃亡。

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10年之後，由妥坤（張東健飾）慶祝成功打敗雷安脫族，太遏河（金玉彬飾）就向張東健轉達命令和情報，二人親密地摸對方的臉，十分曖昧。而阿薩勳為了帶兒子銀蟾到伊亞勒克，經歷非常驚險的過程，期間兩人被狼群襲擊，幸好被瓦韓族人所救，而阿薩勳最終病逝，留下銀蟾一人與瓦韓族人生活。而最後一幕就見到長大成人的銀蟾（宋仲基飾）夢到母親後醒來，而下集宋仲基將與曾在童年時見過的坦雅（金智媛飾）相遇。



而《阿斯達年代記》首集平均收視為6.7%，最高收視升至8%，比tvN劇集《鬼怪》的首播收視6.3%高0.4%。