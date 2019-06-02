壽星女變考官！楊丞琳生日會出難題考倒粉絲

台灣歌手楊丞琳本月4日35歲生日，尋日與粉絲舉行「LRF 35歲生日音樂會」預祝，邀請近千名粉絲出席。整個生日會流程由壽星女親自策劃，尤其當中嘅「楊丞琳大會考」環節，特意出咗35題「試題」考驗大家，最高分頭15名粉絲可以同楊丞琳單獨合照，難怪個個都非常認真作答！不過限時只得3分鐘，加上「楊老師」出題太深，難到有粉絲喺現場直呼好難！楊丞琳笑言：「我已經換過了無數的版本，有想過給很難的、也有很簡單的，後來覺得各種難易度都有比較好，畢竟35個問題要大家在短時間裏寫完。當然隨堂考的獎勵是比其他遊戲來得更好的，所以我是很用心！」



當日楊丞琳獻唱9首歌曲，包括《一千零一個願望》、《其實我們值得幸福》、《下個轉彎是你嗎》、《小聰明》等，更感性表示：「不管是不是鐵粉、喜歡了我幾年，或者最近剛喜歡上我，但世界這麼大、人口這麼多，演藝圈也有很多優秀的藝人，但卻偏偏選上了我，這一定是緣分的存在，我很珍惜這個緣分！」非常有愛。



而男友、內地歌手李榮浩過往都會準時踏入零時零分，喺社交網同女友楊丞琳講生日快樂祝賀，唔知呢位廿四孝男友今年有冇新驚喜呢？