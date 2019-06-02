盤點秘密生B女星！張栢芝細仔生父仍然係謎

藝人謝婷婷今日突然喺晒BB手仔相，驚爆秘密產女！其實圈中有唔少星媽對佗B一事都保持低調，等到BB出世先向外公布喜訊。



諸葛紫岐

名媛諸葛紫岐（Marie）去年曾揚言想為囝囝薛華韜（Arthur）再追多個細佬或妹妹，直至今年1月佢出席完活動再未有喺公開場合露面，原來佢已經同老公薛嘉麟（Ernie）追人成功，去到今年4月尾，佢孖住老公同大家報喜，宣布於加拿大誕下二仔Andersen，一家四口相當幸福。



張栢芝

本身育有兩子嘅藝人張栢芝，去年5月喺上海出席活動後就一度神隱半年，同年11月傳出喺養和醫院秘密誕下第三胎，直至同年12月佢終於透過工作室，喺社交網官宣誕下三仔「小王子」，不過就對BB生父絕口不提，而今年1月起佢亦正式全面復工。



郭晶晶

向來行蹤低調嘅「跳水王后」郭晶晶，去年7月孖住老公霍啟剛返娘家探望親友時，被拍得肚凸凸，直至今年4月突然傳出晶晶原來已經秘密生B，而霍啟剛亦隨即透過社交網報喜，宣布太太早於今年1月已誕下三女，為大仔霍中曦及二女霍中妍增添一名細妹。