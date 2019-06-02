正式出嫁！黃翠如第一次見爸爸喊

藝人黃翠如及伍樂怡等到將軍澳出席活動，剛從峇里舉行婚宴返港的翠如心情大佳，表示今次籌備婚禮花了短短一個月時間：「喺峇里留咗5日，加埋我同Edwin（老公蕭正楠）得15個人參加，因為想簡簡單單，亦唔想驚動記者朋友。地點係我揀嘅，只係想畀長輩們一個難忘開心嘅回憶，父母覺得個女正正式式出嫁喇！（婚禮上有咩難忘事？）我爸爸拖住我入去，同Edwin講自己照顧得個女唔夠，希望佢照顧得好啲，佢真係好sweet。我咁大個女第一次見爸爸喊，佢平日亦唔多講嘢，所以我都眼濕濕。（Edwin有咩回應？）佢係第一個喊嘅。」



回顧結婚1年，翠如大讚老公畀返錢更加聽話：「好似佢公幹返屋企，會自動自覺幫我洗車，平時又會幫我吹頭，小事上都好貼心。」當問到翠如返港後會否補擺喜宴，她坦言：「唔會喇，因為覺得朋友要來婚宴好浪費精力，亦唔想記者朋友咁辛苦。」



原來峇里行禮後，翠如飛往日本旅行，然後再到馬來西亞探望朋友：「每度都留咗幾日。（當蜜月旅行？ ）老公話蜜月喺大埔（屋企）搞呀，我冇乜所謂嘅，反正我哋每逢放假都會去旅行。」