加國開騷！伍詠薇為蔡一傑獻出兩個第一次

歌手蔡一傑（傑仔）「One For You音樂會－多倫多站」，與演唱會表演嘉賓伍詠薇（伍姑娘）抵埗當地，於機場獲熱情歌迷接機，而且都有備而來，帶了唱片和海報簽名留念。期間有歌迷更邀請他們到自己家中作客，揚言要為偶像下廚煮九大簋給他們品嘗，不過他們行程緊湊，傑仔和伍姑娘趕往綵排只好心領。他說：「每次嚟到多倫多開騷都會有好多華人捧場，仲熱鬧過唐人街，佢哋好熟悉我哋嘅歌，近年仲多咗好多外籍年輕觀眾，佢哋會跟住唱我啲廣東歌，又會喺台下一齊跳一齊唱，好High，所以今次我第一個個人音樂會，特別排咗好多快歌，大家一齊跳餐飽。」傑仔透露為了今次音樂會，特別邀請音樂總監何秉舜重新編了一些歌，帶來新鮮感。



伍姑娘揚言為了傑仔的第一次開金口，還奉獻出自己的第一次度身訂造耳機。她坦言沒有屬於自己的私人耳機，傑仔得知後，立即請專人上門為伍姑娘倒模度耳訂造，令她好感動。她在IG留言：「謝謝你對我的信任及鼓勵，綵排第二天，你安排專人到現場為我 tailor-made 一對ear mon。係我人生第一對私人ear mon！你說這樣才是專注專業更準確。這樣非直接的打氣及鼓勵，我懂的。我會在唱歌方面不停下苦工，不令你失望。你就是永遠在適當的時候提點我，卻好多時在適當的時候玩死我（講笑）。」傑仔亦留言打氣，他們的互動非常有愛。



傑仔和伍姑娘前往場館綵排前，到名勝Niagara Falls（尼加拉大瀑布）欣賞美麗的景色，傑仔還拍片笑問：「Niagara Falls中文名到底係『尼加拉瓜大瀑布』，定係『尼亞拉瓜大瀑布』呢？」之後他們到達表演場地，傑仔還在海報前與自己「合照」，非常有趣。



