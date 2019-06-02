事隔四年再開騷　天堂鳥預告晒爆肌

男子組合BOP天堂鳥舉行新歌發布會，獲同門女子組合BINGO到場打氣，現場天堂鳥三位成員Gordon、Lincoln及Tyrese跟粉絲大玩遊戲及獻唱新歌。三人表示新歌是關於失戀的治療方法，笑言三人現時單身，持續失戀中，但很快便會推出下一首新歌：「下首新歌唔會係講愛情，會係勵志歌。」



提到11月的個唱，他們稱已構思了大綱，問到屆時會有甚麼特別環節？Gordon自言騷肌是必然：「吳業坤都騷肌，我哋冇理由唔騷，一定會騷得多過佢。（今日打扮得好密實。）我哋要留番11月先騷，但期間可能有啲project要騷，到時睇吓咩狀況。」問到心情，他們謂緊張一定有，距離上次開騷已隔四年：「上次個場地好細，得五百名觀眾，而且只有兩星期準備，今次準備時間多好多，應該更放心，係擔心門票銷售情況，預計八、九月公開售票。」Tyrese則擔心做得不夠好：「想畀大家一個全新感覺，用呢個騷去做見證，而唔係為開而開。呢兩年幾經歷過好多嘢，所有事都會好珍惜。」



BOP天堂鳥之前跟舊東家鬧糾紛沉寂了兩年多，Lincoln希望歌迷不要忘記他們，又指有人以為他們已解散。Gordon揚言今次演唱會會全力以赴：「公司話有個挑戰畀我哋，如果做得好睇，開到part 2就好喇！所以今次台上乜都會攞晒出嚟，搏一鋪。」他們希望可以秉承草蜢的團結及長青，坦言很想邀請對方擔任個唱嘉賓：「我哋有同佢哋傾緊，但個期好似有少少問題，因為佢哋都開騷，公司同事問我哋除咗草蜢有冇另一個心水嘉賓，我哋都諗緊，真係好難諗。」