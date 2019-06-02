張栢芝發文「人言可畏」　講緊邊個？

女星張栢芝近日現身內地綜藝節目，節目中栢芝講到自己從小鍾意食蔬菜，所以從來冇食過肉，點知有網民就搵番栢芝早年食肉嘅影片，引起網民討論。曾經講過永不錄用栢芝嘅電影製作人陳嵐就喺微博以不開名形式發長文，直指有人「說謊成癮」、「讀書少」同「心理扭曲」等，有網民就聯想到陳嵐究竟係咪講緊栢芝。



不過陳嵐已經刪除咗呢篇文章，今日仲發文解釋自己只係試新手機，點知唔記得刪文：「 而且是用其他自媒體的內容複製粘貼，忘了刪除，內容沒有說人名，只是說有些人，有病就要醫，然後我的微博就被千萬的水軍攻擊淪陷了，很奇怪耶，過百的自媒體講了三天，黑了某人就沒有水軍去， 我現在很鄭重的向我的粉絲們道歉！害的你們和水軍吵架，因為愛我而維護我。」佢仲話會繼續用新手機：「嗯，試著（着）可以手寫簡體字。我刪除之前的微博不是怕是因為我本來就是試著（着）發，然後刪除。我天不怕地不怕，只怕我的粉絲受委屈，如果我真的要罵某一個人的話，我會比所有的自媒體更厲害，因為在真實生活當中，那些媒體不認識某人。但是我不會罵。因為畢竟是疼過，愛過，捧過的人……既然緣盡了，就隨風而去吧。」



而栢芝今日亦有喺社交網發文，寫下「人言可畏」四個字。