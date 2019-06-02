李兆基病逝　「影壇四大惡人」走剩一個

圈中除了「四大天王」外，亦有「四大惡人」，當中包括何家駒、成奎安、黃光亮及李兆基，由於他們惡形惡相經常飾演反派角色，因而得此稱號。



何家駒

何家駒被稱為「香港演藝圈惡人之首」，1987年憑電影《監獄風雲》飾演監犯「大咪」一片成名，更被提名第七屆香港電影金像獎「最佳男配角」。其後，他一直接拍不同電影，大多都是被安排做奸角或壞人等角色，包括《霹靂先鋒》、《學校風雲》，但2015年1月因病逝世，享年66歲。



成奎安

早年大多飾演江湖大佬等角色，以《監獄風雲》中「大傻」 一角最為人熟悉。其後，不少笑片中都可看見大傻的身影，包括《賭神》、《賭俠》及《整蠱專家》等，曾創下六年拍100部電影的紀錄，一生中拍攝逾300部電影。他於2009年8月因癌症逝世，享年54歲。



黃光亮

1983年拍攝首部電影《摩登衙門》，其後接拍過多套電影，以電影《監獄風雲》「傻標」一角成功上位，獲提名為第七屆香港電影金像獎「最佳新人」。他一度淡出影圈，2012年 再次接拍電視劇《老表，你好嘢！》以「蔡一潔」一角再次現身幕前。