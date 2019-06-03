東方日報C1：婷婷美國秘誕B女關「鷹眼」事？

絕迹公開場合一年的女星謝婷婷，昨日自揭「失蹤」之謎，宣布已誕B女一百日！近年和婷婷關係密切的荷里活影星「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）即被網民猜測為最大嫌疑的經手人。而升呢外公的謝賢玩拉鏈口，拒絕回應「鷹眼」是否其「女婿」：「你問我，我問邊個？」爸爸去哪兒？



謝婷婷自去年五月出席公開活動後，一直神隱，連社交網也不大活躍，一年內只發了八個博文，當中包括在今年一月，上載和狗狗的大頭合照，及在去年十一月上載身穿大褸的獨照，連今年二月哥哥霆鋒上載的團年飯照中，也不見其身影。怎料，昨日婷婷在社交網宣布已為人母，誕下B女！昨日她上載一張被B女執着手的「合照」並以英語留言：「You are my brightest light！#love of my life#happy 100 days#babygirl」，指昨日是女兒出生第100日，一生最愛的女兒更是其生命中最耀眼的光輝。



去年停工全職湊B



據知今年二月於美國生B的婷婷，去年甫知懷孕後即停工，並在加拿大及美國養胎，更打算生B後做全職媽媽，只接不影響湊B的工作。對於婷婷是否已婚、B女生父是誰等問題，其助手昨日只透過短訊回覆：「今日是BB出世一百日，婷婷好開心，亦多謝大家關心，至於其他就等婷婷返嚟再講喇！」至於升呢做舅父的霆鋒，則透過經理人霍汶希表示沒有回應。



入行近十年的婷婷，情路上跌跌碰碰，直至出現「鷹眼」謝洛美維拿後即未有其他緋聞，故昨日她宣布已誕B女後，引起網民熱議，不單令人猜測是否借種生B，甚至猜測「經手人」是否「鷹眼」！



2016年底本報獨家拍得婷婷和「鷹眼」在中環的酒店密會歎茶，期間婷婷冧笑挽着對方手臂。婷婷以「好過好朋友」來形容雙方關係，不單曾齊過情人節，於2017年更邀婷婷在美國出席電影《Wind River》首映禮，而婷婷也自爆見過「鷹眼」父母，然而她始終堅持和「鷹眼」不是戀人關係，去年二月更自稱單身，情人節「冇人約」。



契媽汪明荃早就知



身為最大嫌疑經手人的「鷹眼」暫時「冇回應」，只在婷婷報喜前，上載親朋在泳池暢泳的照片。至於升呢做外公、曾笑言已收藏大堆靚鮑魚給婷婷作嫁妝的謝賢，昨日接受本報訪問時笑不攏嘴，但對B女生父的身份封口不提：「總之，開心啦！婷婷喺外國，暫時未見到B女。（婷婷喺美國？）係啩！哈哈！（BB生父係邊個？）佢（婷婷）鍾意就得啦，你哋唔好咁八卦！（BB爸爸會唔會係『鷹眼』？）你問我，我問邊個？（係中國人定外國人？）唔知喎，點會知，總之佢（婷婷）唔喺香港。」



而婷婷的契媽汪明荃榮升契婆，昨日回覆本報說不知道「契女婿」的身份：「婷婷有同我講（生B），我好開心！年輕人總會有自己主張。（B女生父係『鷹眼』？）我冇問，只係恭喜佢，佢鍾意講自己就會講㗎啦！（送咩禮物？）未諗，等佢返嚟先，我都好耐冇見佢！」



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