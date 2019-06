東方日報C1：婷婷美國秘誕B女關「鷹眼」事？

絕迹公開場合一年的女星謝婷婷,昨日自揭「失蹤」之謎,宣布已誕B女一百日!近年和婷婷關係密切的荷里活影星「鷹眼」謝洛美維拿(Jeremy Renner)即被網民猜測為最大嫌疑的經手人。而升呢外公的謝賢玩拉鏈口,拒絕回應「鷹眼」是否其「女婿」:「你問我,我問邊個?」爸爸去哪兒?



謝婷婷自去年五月出席公開活動後,一直神隱,連社交網也不大活躍,一年內只發了八個博文,當中包括在今年一月,上載和狗狗的大頭合照,及在去年十一月上載身穿大褸的獨照,連今年二月哥哥霆鋒上載的團年飯照中,也不見其身影。怎料,昨日婷婷在社交網宣布已為人母,誕下B女!昨日她上載一張被B女執着手的「合照」並以英語留言:「You are my brightest light!#love of my life#happy 100 days#babygirl」,指昨日是女兒出生第100日,一生最愛的女兒更是其生命中最耀眼的光輝。



去年停工全職湊B



據知今年二月於美國生B的婷婷,去年甫知懷孕後即停工,並在加拿大及美國養胎,更打算生B後做全職媽媽,只接不影響湊B的工作。對於婷婷是否已婚、B女生父是誰等問題,其助手昨日只透過短訊回覆:「今日是BB出世一百日,婷婷好開心,亦多謝大家關心,至於其他就等婷婷返嚟再講喇!」至於升呢做舅父的霆鋒,則透過經理人霍汶希表示沒有回應。



入行近十年的婷婷,情路上跌跌碰碰,直至出現「鷹眼」謝洛美維拿後即未有其他緋聞,故昨日她宣布已誕B女後,引起網民熱議,不單令人猜測是否借種生B,甚至猜測「經手人」是否「鷹眼」!



2016年底本報獨家拍得婷婷和「鷹眼」在中環的酒店密會歎茶,期間婷婷冧笑挽着對方手臂。婷婷以「好過好朋友」來形容雙方關係,不單曾齊過情人節,於2017年更邀婷婷在美國出席電影《Wind River》首映禮,而婷婷也自爆見過「鷹眼」父母,然而她始終堅持和「鷹眼」不是戀人關係,去年二月更自稱單身,情人節「冇人約」。



契媽汪明荃早就知



身為最大嫌疑經手人的「鷹眼」暫時「冇回應」,只在婷婷報喜前,上載親朋在泳池暢泳的照片。至於升呢做外公、曾笑言已收藏大堆靚鮑魚給婷婷作嫁妝的謝賢,昨日接受本報訪問時笑不攏嘴,但對B女生父的身份封口不提:「總之,開心啦!婷婷喺外國,暫時未見到B女。(婷婷喺美國?)係啩!哈哈!(BB生父係邊個?)佢(婷婷)鍾意就得啦,你哋唔好咁八卦!(BB爸爸會唔會係『鷹眼』?)你問我,我問邊個?(係中國人定外國人?)唔知喎,點會知,總之佢(婷婷)唔喺香港。」



而婷婷的契媽汪明荃榮升契婆,昨日回覆本報說不知道「契女婿」的身份:「婷婷有同我講(生B),我好開心!年輕人總會有自己主張。(B女生父係『鷹眼』?)我冇問,只係恭喜佢,佢鍾意講自己就會講㗎啦!(送咩禮物?)未諗,等佢返嚟先,我都好耐冇見佢!」



