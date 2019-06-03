處女浸溫泉　麥芷誼着和服參拜貪靚凍僵

藝人麥芷誼（Koyi）憑主演電影《同班同學》而為人認識，近日她飛到日本旅行，順道到當地的神社參拜祈福。現時單身的她不急於拍拖，只祈求事業更上一層樓，反而麥媽媽為愛女焦急，今年新年曾為Koyi求姻緣，希望女兒可以早日覓得好歸宿！



近日Koyi與友人到大阪旅行，入鄉隨俗換上和服參拜神社，Koyi表示：「因為朋友想買護身符，我就順便祈福許願，希望事業愈來愈好，食住上年個勢，因為上年拍戲做女主角，又拍電視劇，成績唔錯。」



28歲被阿媽催婚



單身的她卻未有順道求姻緣：「冇諗，反而媽咪新年時幫我求過，佢覺得我已經28歲，但我覺得呢個年代唔一定要廿幾歲就結婚生仔，呢行好多人遲婚，我身邊都好多人單身，感情事隨遇而安啦。」



Koyi又回想起當日穿和服的趣事：「當日好凍，我揀咗件好Sharp嘅和服，借衫個姨姨問我點解唔着褸，我話No！死都唔肯着，去到夜晚得番6度，手指凍到硬晒，電話都撳唔到，幾難忘。」



湖景星空伴出浴



除到神社參拜，Koyi亦首次嘗試在當地浸溫泉，與友人挑選了一家位於小山坡上的旅館，可以獨立在房間享受風呂，她興奮表示：「上午望住湖景浸，夜晚就可以睇住星星浸，好舒服好放鬆，不過我哋住一晚就要出去市中心，所以一去到旅館即刻浸一次，第二日再早起身浸第二次。」她指浸溫泉可以讓她身心放鬆：「上年比較忙，Keep住拍戲，藉呢個假期貼近大自然，成個Trip好精神飽滿，可能浸溫泉血液循環得好，之前我成日賴床瞓到下午兩、三點，去完旅行返嚟日日九、十點就起身。」



日食五餐狂掃街



來到日本，Koyi當然不放過品嘗美食的機會，所以她去了著名的黑門市場覓食，見她邊行邊「掃街」，相當寫意！不過Koyi卻沒有增磅回港，她說：「冇點肥到，一日食四至五餐，包埋甜品，其實由上年尾開始我有調理身體，加上做運動同食中藥，瞓覺前兩三小時唔食嘢，以前我好容易有腸胃問題，依家消化好咗，所以食幾多都唔驚肥。」



為食鹿發狂亂咁撞



此行Koyi又到了奈良探鹿仔，她表示已非首次到這個地方：「以前嚟過一次餵鹿，但嗰次行程好匆忙，冇咩時間慢慢玩，今次有時間，就專登買咗鹿餅，點知啲鹿仔見到之後，瘋狂咬我同追趕我，好似犀牛咁，我就係咁逃跑，都幾好笑同幾好玩。」