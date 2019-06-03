把聲差啲出事　漢洋忙爆今年冇得開Part 2

歌手漢洋一連三場的演唱會圓滿結束，他接受訪問時笑言「執身彩」解釋：「因為我第一晚去得太盡，第二日把聲已經好驚，今日把聲仲驚，我識嘅修女都有嚟睇我表演，佢今年80歲，佢從來唔睇演唱會，我臨急抱佛腳，叫佢幫我祈禱，因為我把聲好攰，最後大步檻過，真係要多謝主。今晚去到最後已經放膽去唱，其實三晚之中最滿意今晚。」



講到三場演唱會有很多圈中人捧場及有不少嘉賓上台獻唱，漢洋表示十分感動：「好多人都問我使唔使嚟幫手，好似大姐明（林建明）好少去呢啲場合，但佢話一定要嚟，我好感動，關禮傑拍緊戲，但佢嘅太太都有嚟，吳香倫剛剛出院都嚟捧場，個個都好有心。（洪欣之前都有嚟，你有冇慰問佢近況？）我唔會問朋友呢啲嘢。（邊個嘉賓最難請？）冇。我冇對外公布嘉賓名單，我同佢哋講有時間就嚟，好忙嚟唔到都得，啲嘉賓多到排唔晒。李國祥唱歌之外，仲幫我換埋衫，着襪着鞋，好感動，小雪又特登飛過嚟，Amy（譚嘉荃）仲做埋今次監製。我第一次開騷，有好多嘢都做得不足，連要求都唔識要求，Amy好似我助手咁。」問到現場反應好，有否想過再開個唱，漢洋坦言沒想過：「我之後要忙其他工作，今年有兩部電影要搞，又要搞音樂，仲有好多project，已經排滿，今年唔會有part 2。」