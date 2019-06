美國天后Beyonce有份為迪士尼話題新版電影《獅子王》(The Lion King)「娜娜」(Nala)一角配音,首度玩到電影界的她仲相當「入戲」,日前與愛女Blue Ivy及Destiny's Child舊成員Kelly Rowland與Michelle Williams等,出席媽媽Tina Knowles舉辦的活動時,穿上霸氣十足的「獅子」裝上陣!



活動主題由《獅子王》啟發,以「A Journey to the Pride Lands」為題,眾星都盛裝上陣,不過最搶鏡就係Beyonce,服裝心口位有大大個獅子頭之外,舉手投足勁有野性氣息,直情好似真人版「娜娜」一樣,至於其7歲女兒Blue Ivy亦穿上有民族色彩的服飾,與媽媽襯到絕!Beyonce不但於社交網晒靚相,仲有愛女唱電影名曲《Circle of Life》的場面,落力谷戲!