宋仲基試咀金智媛　《阿斯達》收視微升

韓星宋仲基、張東健、金智媛及金玉彬主演的tvN新劇《阿斯達年代記》昨晚播出第二集，講到在母親去世後，與瓦韓族人一起長大的銀蟾（宋仲基飾），某天做夢並驚叫起來被發現，銀蟾指自己在夢中見到母親，而瓦韓族一直相信只有修煉多年的巫女才可以做夢，因此覺得銀蟾說謊，而正在修煉的坦雅（金智媛飾）就一直未能成功發夢，令其他瓦韓族懷疑銀蟾偷走了坦雅的夢。



瓦韓族要銀蟾學會策騎，否則會被流放，但他流血時卻被發現流着藍色的血，被認定是怪人，只有坦雅一人維護銀蟾。而坦雅因為氏族之母的後繼之人，但一直不能記住要在節日上要跳的舞步，​雖然想放棄，但卻因為背負着坦雅的名字而不逃走。而在節日當天，銀蟾見到臉上畫了美麗圖案的坦雅後被對方迷倒，更試圖錫錫坦雅，但被坦雅拒絕。



而阿斯達的族長山雄（金義聖）的兒子妥坤（張東健飾）為了爭奪土地，再率領族人入侵攻打瓦韓族，在村裏進行大屠殺，銀蟾趕去營救，但最終坦雅還是落在壞人手上，被逼與銀蟾分離。



第二集錄得7.3%的平均收視，比第一集上升0.6%，雖然收視上升，但因為製作費達2.8億港元的《阿斯達》第一集的觀眾評價不及預期，導致製作公司的股價較上一個交易日下跌7.59%。