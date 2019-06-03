新階段巨星陣容！漫威傳邀奇洛拍《永恆族》

又係超英戰報！將即上映嘅《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home；簡稱《蜘蛛俠2》）會係漫威（Marvel）漫威電影宇宙（MCU）第3階段最後作品，咁第4階段有咩睇先？最快就係有《黑寡婦》（Black Widow）同埋《奇異博士2》（Doctor Strange 2），兩部都係大家見過嘅角色，去到第3部就會係大銀幕未見過嘅《永恒族》（The Eternals），早前漫威被爆搵來一線女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）擔正演「Sersi」，仲有韓國好戲之人馬東錫加盟，近日更被爆同呢期紅爆嘅奇洛李維斯（Keanu Reeves）傾緊合作！



今次係安祖蓮娜入行以來首度接拍超英片，本身已經令外界好期待，而奇洛成事的話，亦係佢繼《魔間行者》（Constantine）後，事隔14年再次出演漫畫改編電影！而漫威早年多部超英起源作包括《鐵甲奇俠》（Iron Man）與《雷神奇俠》（Thor）等，主演影星於開拍時都未係一線巨星，漫威踏入新階段似乎有心以巨星陣容吸引粉絲，不少網友亦於社交網都瘋傳奇洛獲邀加盟的消息表示期待！



《永恒族》漫畫家Jack Kirby於1976年創作的漫畫，故事背景為數百萬年前，當被稱為天神族（Celestials）的宇宙生物在人類身上進行基因實驗，創造了超級動力的個體，被稱為永恆族（Eternals）以及邪惡的異常族（Deviants）兩族人，雙方一直爭鬥。電影將由憑《再生騎士》（The Rider）而成名的美籍華裔女導演趙婷（Chloe Zhao）執導。



