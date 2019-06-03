洗廁所爆缸！張紋嘉急送鄧穎芝去醫院

歌手張紋嘉（Crystal）現身新城電台宣傳8月的一連4場兒童音樂劇，她笑言雖然之前曾教過小朋友跳舞，但就未試過同小朋友一齊做音樂劇，而且更是百名4歲至12歲的小朋友：「7月先開始排戲，都驚唔知點相處，小朋友想像力好勁，同佢哋一齊做應該會好開心，自己都好鍾意做音樂劇，覺得可以唱歌、跳舞、演戲一齊做，會好Enjoy！陳國邦、羅敏莊都有份演，佢哋會幫手湊小朋友。」她續表示正忙於宣傳音樂劇的主題曲《願你自由地唱歌》。



載鄧穎芝入廠



講到與好友鄧穎芝（Vangie）舉行明星二手衫寄賣活動，大概持續至7月中，惟Crystal無奈指昨天首日試業就發生「血光之災」：「嗰時6、7點，我諗住同朋友執嘢走嗰陣，Vangie話想去洗廁所，之後就傳嚟兩聲慘叫！我好緊張咁問『唔通有曱甴？』但以佢性格係唔會驚，一出到嚟佢就話整親手叫我千祈唔好睇，因為佢知我唔可以睇到血腥，但我都見到好多血，全世界都勁緊張幫佢搵診所。」她表示Vangie最初想去公立醫院醫治，但最後驚等太耐而轉去私家醫院：「不過都要等咗陣，佢全程舉高隻手，縫咗11針，Vangie性格好樂天、好Strong，初初仲話要自己去，係我揸車車佢，走就佢男朋友嚟接。（有影響到佢日常生活？）我哋最近話減肥，但佢未必做到運動。」