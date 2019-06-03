大玩魚網誘惑！黃淑蔓戰敗高踭鞋：好虐待

樂壇新人黃淑蔓（Feanna）今個月8號將踏入18歲快樂生辰，公司特別在生日當天為她發行首張個人專輯為「成人禮」揭開序幕。不過拍攝唱片封套時，Feanna就遇上大麻煩，因為一對高踭鞋令她僵硬像個機械人。



為擺脫文青少女形象，其中兩個造型以西裝外套拼tube top及魚網絲襪上陣，Feanna 説：「18歲，變大人就要試以前未試過嘅，但最悽慘當然係要着高踭鞋，究竟邊個發明高踭鞋呢？着咗之後對腳好似唔係自己咁，擺唔到甫士，一唔着我就全身都好free，着咗好虐待呀！」



話雖如此，但她還是十分期待18歲，因將會收到人生中最大的一份生日禮物：「我今年生日就會出我第一張唱片專輯，會記錄我由14歲到18歲所經歷過嘅人和事，8首歌當然會包括《差一點我們會飛》，因為係呢隻歌帶我入樂壇，令我可以勇敢去追夢，同時亦都會用呢首歌嘅成長概念去發展成張唱片。」



除了收到出碟這份最大的生日禮物，又覺得：「一直希望快啲成年，幻想自己可以去邊可以做乜，覺得18歲就好了，但依家倒數階段了，反而擔心自己變大人之後，怕冇咁多人錫我，做事唔犯得錯，變大人要自己負責任，所以依家會想唔好咁快18歲。」另外，她又想DSE考到好成績順利入大學，並且在音樂方面也有好成績。