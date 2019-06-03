裝修三級文物祖屋　鄧達智預使三百萬

本地著名時裝設計師鄧達智（William）是元朗屏山人，今日他分享屏山文化及建築。他表示當地最大建築特色是使用青磚，因為價錢昂貴，所以一般是有錢人及有官階人士的住宅才會見到。問到維修費是否也很貴？他說：「貴呀！我間祖屋都係用青磚建成，計劃年尾過咗雨季後裝修，想做番青磚嘅外牆鞏固，青磚市面上好難搵到，我要睇吓有冇人拆舊屋，向佢哋買青磚，青磚有個特色係冬暖夏涼，而且好堅硬，連白蟻都蛀唔入。」



問到要裝修多久？William直言唔知：「如果成間屋拆過再起反而仲平仲容易，但我間祖屋有三百年歷史，而且係鑊耳屋結構，呢款屋全港只係淨番三間，我嗰間係其中一間，已被列為三級文物。（預計裝修費幾多？）都唔知，但自己要有個底線，我希望唔好過三百萬。」另外，講到屏山另一文化—盆菜，William自言會在家中親自下廚炮製盆菜，並指喜宴中最高規格並非盆菜，而是九大簋，他與家中的印尼女傭也懂得製作。



提到早前患上前列腺癌第二期，已做手術切除腫瘤的William稱已接近100%復原：「不過有啲組織冇咗，要時間去完整，但醫生同我都好滿意，算OK。」此外，台灣最近通過同性婚姻合法化，他謂最好，認為是基本人權。