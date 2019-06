台灣歌手蕭亞軒(Elva)因去年三月開始因籌備新碟壓力下令身體出現問題,一直休假至今超過一年,早前竟有傳她患上愛滋病,嬲得佢發聲明鬧爆造謠者。雖然她鮮有露面,但其好姊妹蜜雪及蜜雪姊姊Alicia就和Elva約會,昨日蜜雪就在IG上載與Elva新相,即吸引不少Elva粉絲關注。



相片中Elva和蜜雪及Alicia一齊合相,久未露面的的Elva臉色不錯,精神亦佳,蜜雪寫着:「Life goes up and down, always have sis around ! Thank you for cheer me up(人生起起伏伏,但總有姊妹在身邊,謝謝你為我打氣)。」



三女是Elva當年在溫哥華讀書時就認識,更曾組成女團「Phenomenon」,後來返回台灣後受訓後,Elva以個人歌手身份出道。難得見到Elva近照,粉絲都興奮留言叫她快回來唱歌。