當兵冇損人氣　金秀賢代言價逾10億韓圜

憑韓國神劇《來自星星的你》而紅遍亞洲的31歲男星金秀賢即將結束兩年兵役，於7月1日退伍強勢回歸，韓媒指現時不少廣告界都對金秀賢的回歸十分關注，在他退伍前一個月前，已有品牌跟他簽定廣告代言合約，雖然他經歷了兩年空白期，亦暫時未有定下來的新作品，但對他的身價完全沒有影響，廣告界人士透露：「金秀賢在入伍前的廣告代言價是10億韓圜（約675萬港元）左右，退伍後亦應該是維持這個水平，10億韓圜（約675萬港元）是男藝人中最高的代言價。」



而金秀賢曾在參軍前曾代言男性服裝、戶口用品、化妝品、通訊公司、食品、金融及汽車等品牌，除了種類多，長期合約及續約的情況也十分多，當中戶外用品就從2012至2016年代言，男性服裝的代言期間亦從2012至2017年，入伍前亦與旅行社簽訂三年合約，在他正服役的去年亦有新廣告面世，廣告界人士指因為金秀賢在海外擁有很高人氣，加上形象健康，所以不少廣告商都希望靠金秀賢增加在海外的銷量。

