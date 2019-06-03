八年後北京再開巡唱！郭富城享受燈海下表演

天王郭富城在北京舉行世界巡迴演唱會，可能他之前多了投放時間於電影工作，差不多有八年沒有在北京開個人演唱會，所以今年再度登臨北京的舞台特別開心：「八年前為大家帶來360度旋轉舞台，今次再來，就設計一個升級版，就是更多變化的智能舞台，我熱愛演戲的同時，也不會忘記我對舞台的初心。」



混合童謠版本



湊巧演出日是六一兒童節，城城特地把《不老的情歌》混合《小星星》版本，和大家一起合唱經典童謠去應節，而且現場的智能星星燈亦加碼擴大視覺效果，配合觀眾的智能燈棒，全晚紅、藍、黃、白燈海交替，城城表示：「這些燈海是我最喜歡的氣氛。」



獲不少業內好友撐場



演唱會的歌單一直有應歌迷要求作少許調節，其中不少歌迷要求當中的廣東話金曲要以原音演唱，令他們更共鳴，是次北京站，不少城城業內好友前來支持，包括導演翁子光、戲中女主角春夏、電影配樂大師金培達、北京實力女演員郝蕾等。城城表示：「很開心在不同工作的領域都遇到志同道合的夥伴，而且相互支持，所以每一項演出，也必須全力以赴，順利完成北京站，下一站徐州就挑戰智能三面台，又是另一個新挑戰。」