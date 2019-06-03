《婚姻合伙人》劇透：邢呇發難強姦競枝

第十六集(06/03)

邢呇（黃德斌飾）願助千秋上市，競枝（高海寧飾）決定犧牲懿蜚。朝勇（楊明飾）怒不可遏，二人爭拗間，競枝怒摑朝勇。邢呇着競枝跟朝勇離婚，競枝衡量邢呇的身份地位，心裏忐忑。冰上曲棍球比賽前，朝勇意外看到邢呇跟競枝與佳穎的合照，怒火中燒，挑釁邢呇。比賽期間，朝勇與邢呇打出真火，其後更大打出手。競枝向邢呇坦告真相，邢呇驚覺被瞞騙多時，突然發難強姦競枝。朝勇得知競枝跟邢呇見面，一怒下帶同佳穎離家，並拍下短片跟競枝攤牌！競枝看到短片，身心俱傷！



第十七集(06/04)

姹千（黃淑儀飾）看穿朝勇與競枝出現問題，勸朝勇三思而後行。朝勇與競枝再為邢呇爭執，競枝透露被邢呇強姦，朝勇怒不可遏，競枝卻堅拒報警，朝勇更認定二人有姦情，揚言離婚，競枝悲痛不已。邢呇查出與嘉露（林秀怡飾）之關係，向嘉露坦告與其母親的經歷。嘉露辭職，朝仁放下面子向她表白……懿蜚（古明華飾）在越南惹禍，被毒打兼勒索50萬美金，嘯天（譚焯升飾）為救他簽下唱片公司；懿蜚欲向千秋借糧替嘯天解約。貝勒對競枝、朝勇婚姻危機瞭如指掌，警告競枝，朝勇遲早奪去千秋……



第十八集(06/05)

貝勒（魯振順飾）加入千秋會計部，朝仁憤然辭職。競枝不滿姹千縱容佳穎，禁止她與佳穎見面。競枝身體檢查，朝信驚悉她懷孕，競枝坦言孩子是邢呇的。朝信大醉，當眾指責朝勇沒管好競枝，令邢呇有機可乘，又激動地駕車去找邢呇表白，還爆出競枝懷了其孩子。邢呇承諾競枝誕下孩子即助千秋上市，但競枝堅決墮胎。貝勒為錢心生一計，利用朝勇……千秋出現巨大人事變遷，朝勇氣沖沖去找競枝對質。姹千偷偷帶佳穎到公園玩，突然心臟病發，佳穎失蹤……



第十九集(06/06)

佳穎失蹤，競枝悲痛萬分，拒絕原諒姹千。朝勇動議罷免競枝營運總監之位，競枝失望讓位，並提出拆伙。朝勇、競枝對資產分配各持己見，在公在私明爭暗鬥。競枝為邢呇誕下兒子，與朝勇處處對着幹。朝勇爭贏千秋招牌，競枝另組及時置業，得邢呇幫助上市；朝勇為贏競枝，不惜讓黑勢力入主千秋。競枝以兒子要脅邢呇助其報復朝勇，邢呇無奈答應。邢呇故意惹怒朝信，趁朝信找他算帳時向她示愛。競枝喜見嘉露，暗中致電她，二人卻現芥蒂。



第二十集(大結局)(06/07)

競枝以大宅賄賂高官時，高官突然心臟病發，碰巧姹千來到並為他急救，誰知令姹千心臟病發。危急之際，競枝手上只有一粒保心丹……朝勇向廉署告發競枝報復，競枝被控行賄。朝勇揶揄競枝咎由自取，競枝悲痛。競枝約見邢呇，悔不當初，決定認罪，及後與佳穎重逢，喜極而泣。朝勇、競枝意外牽涉長恨哥兩名頭馬的打鬥中，朝勇為救競枝受重傷……競枝面臨法律制裁，朝勇過當及時置業，提議賣掉千秋擺脫黑勢力，唯獨朝仁反對……