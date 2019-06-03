蘇志威寫給駿王的信：最想是你健健康康

藝人蘇志威嘅愛駒「駿王」尋日以獨贏63倍爆冷跑第一，蘇志威同太太劉小慧都相當興奮，蘇志威仲勁情深咁寫咗封信畀駿王，真係一字一淚！佢話睇住駿王由最後100米，從第十追上去，最後跑第一，令佢勁興奮：「當你最後衝線的一刻，我只緊握拳頭，但心裡的興奮，實在非筆墨所能形容。而你媽媽實在不能克制對你愛的表現，瘋狂意態，真情畢現。你今天的表現，除了爸媽之外，更帶給大家無比的喜悅。」



蘇志威之前都有搵動物傳心師激勵愛駒，佢今次仲爆愛駒叫騎師做「奇怪人」，佢話：「爸、媽、老師（練馬師）及奇怪人（騎師），對你悉心的照顧及教導。最後，無論你跑第幾都好，有得出賽已很好，因為我和媽最想是你健健康康，加油！下次終點再等你回來，獎你吃兩筒（桶）最愛的紅蘿蔔。」



全文如下：



昨晚瞓覺前，把一整天興奮激動高昂到平靜的情緒後寫，用文字紀錄底這份情感。 「開跑前我和你媽媽看似平靜，沒有特別在賽前走去沙圈看你，怕給你太大壓力，想你自由的跑。起跑的頭數百米，見你一直在外檔密密的跑，但到最後100米見你從第十名一口氣衝上來，當你最後衝線的一刻，我只緊握拳頭，但心裡的興奮，實在非筆墨所能形容。而你媽媽實在不能克制對你愛的表現，瘋狂意態，真情畢現。你今天的表現，除了爸媽之外，更帶給大家無比的喜悅。63倍爆冷跑出，意味著大部份馬迷輸錢，但他們並不介意，全場為你歡呼，喝彩。因為他們也一直見證你和我們的努力。爸、媽、老師（練馬師）及奇怪人（騎師）*，對你悉心的照顧及教導。最後，無論你跑第幾都好，有得出賽已很好，因為我和媽最想是你健健康康，加油！下次終點再等你回來，獎你吃兩桶最愛的紅蘿蔔。」



*註：傳心師說這是你對騎師的專稱

